Perturbations et coupures de la distribution de l’eau potable dans plusieurs zones du Grand-Tunis

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau potable à partir de demain jeudi 2 mars 2023, et ce, dans plusieurs zones du Grand-Tunis.

Dans un communiqué, la Sonede explique que ces perturbations seront causées par le raccordement d’une partie du canal principal de distribution au niveau d’El-Manar 1 (gouvernorat de Tunis), et ce, dans le cadre des travaux de réaménagement de la route X4, menés par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Les perturbations et les coupures seront ainsi enregistrés demain à partir de 8h dans les zones suivantes : Lotissement Kenza, Kerch El-Ghaba, la zone basse des Jardins d’El-Menzah 1 & 2, ainsi que la cité Rafaha, et l’approvisionnement en eau potable reprendra, normalement, vendredi 3 mars à partir de 8h.

Y. N.