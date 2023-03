Nous Tous dénonce «la stigmatisation haineuse» des migrants subsahariens en Tunisie

Dans le communiqué reproduit ci-dessous, l’association Nous tous, présidée par l’écrivaine et universitaire Rabaâ Ben Achour se dit «scandalisée par le récent communiqué de la présidence de la république rapportant les propos du président à l’endroit des migrants subsahariens installés dans notre pays.»

L’association Nous tous, dont l’objectif est de redonner une visibilité à la pluralité culturelle de la Tunisie en tirant de l’oubli la riche histoire de ses minorités et en les faisant revivre dans la mémoire nationale, est scandalisée par le récent communiqué de la présidence de la république rapportant les propos du président à l’endroit des migrants subsahariens installés dans notre pays.

La stigmatisation haineuse de ces communautés par le plus haut personnage de l’Etat, reprenant les stéréotypes les plus éculés de la rhétorique raciste de toutes les extrêmes-droites dans le monde, représente un danger mortel pour le vivre ensemble tunisien. Elle réveille le racisme latent qui, hélas, existe dans une partie de l’opinion à l’encontre des populations noires, nationales comme étrangères. Elle incite à la xénophobie et peut amener certains à commettre de véritables pogroms contre nos cousins subsahariens en les considérant comme des boucs émissaires responsables de tous les problèmes que connaît aujourd’hui le pays.

L’association Nous Tous s’élève avec force contre cet appel au rejet de l’autre, contre l’obsession identitaire qui l’anime, voulant faire oublier l’incontournable dimension africaine de la Tunisie. Celle-ci ne sortira pas de l’ornière où elle est plongée en jetant en pâture à l’opinion des populations fragiles qui ont choisi notre pays pour refuge.

Nous nous battrons avec l’ensemble des associations antiracistes tunisiennes contre les discours de haine, et nous continuerons notre travail de restitution de la mémoire de toutes les composantes ethniques et religieuses du pays afin que les Tunisiennes et les Tunisiens d’aujourd’hui sachent d’où ils viennent et soient fiers de toutes leurs origines, quelles qu’elles soient.