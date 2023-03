A propos de l’arrestation de l’ancien dirigeant Ennahdha Mohamed Ben Salem

La famille de l’ancien dirigeant du parti islamiste et ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem a apporté des précisions suite à l’arrestation de ce dernier ce vendredi 3 mars 2022, au sud de la Tunisie.

Via un post publié sur le compte Facebook de Mohamed Ben Salem, sa famille indique que le concerné n’a pas été arrêté près de la frontière tuniso-libyenne et qu’il n’était pas en possession d’une importante somme d’argent lors de son interpellation et n’avait pas non plus l’intention de fuir en Libye, démentant ainsi ce qui a été diffusé par certains médias et sur les réseaux sociaux.

La famille de l’ancien ministre nahdhaoui a également indiqué que l’arrestation a été menée, ce matin, «par une unité composé d’une vingtaine d’agents de la Garde nationale, lourdement armés, sur ur la route entre Médenine et Tataouine, alors qu’il effectuait une visite familiale dans la région».

La même source indique aussi que l’état de santé de Mohamed Ben Salem est «inquiétant, car il souffre de diabète, d’hypertension et de problèmes cardiaques», tout en dénonçant au passage une interdiction de voyage dont il a fait l’objet et en affirmant que ni ses avocats si sa famille ne connaissent, pour l’heure, le lieu de sa détention.

Y. N.