Procès en Tunisie : Ned Price fait part des inquiétudes des Etats-Unis

Si les autorités françaises et italiennes n’ont pas encore réagi à l’implication de leurs diplomates accrédités à Tunisie dans les enquêtes judiciaires en cours dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté intérieure et extérieure l’Etat, leurs homologues américaines ont, elles, fait part de leurs «inquiétudes».

C’est le porte-parole du département d’Etat, Ned Prince qui exprimé, jeudi 2 mars 2023, l’inquiétude des Etats-Unis suite aux informations relatives à des accusations judiciaires portées à l’encontre de personnes à Tunis en raison de rencontres et de discussions qu’elles ont eues avec des fonctionnaires de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

Dans une déclaration à la presse, Ned Price a ajouté que ces accusations ont été portées à l’encontre d’opposants au gouvernement, par allusion aux activistes politiques, hommes d’affaires et journalistes arrêtés au cours des dernières semaines et poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat, dont certains auraient été interrogés, lors de leurs audition par le juge d’instruction, sur des rencontres qu’ils auraient eues avec des diplomates américains, français et italiens.

C’est en tout cas ce qu’ont déclaré les avocats des prévenus, en affirmant que les dossiers d’accusation sont vides et ne contiennent pas de preuves matérielles recevables par une justice un tant soit peu indépendante.

I. B.