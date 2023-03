Tunisie : la BiotechPole Sidi Thabet signe un accord avec l’ITFC

Un protocole d’accord (MoU) a été signé vendredi 3 mars 2023 à Tunis entre la BiotechPole Sidi Thabet et l’International Islamic Trade Finance Corporation(ITFC), filiale du groupe de la Banque islamique de développement (BID).

L’accord porte sur la coopération dans la mise en œuvre de programmes de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des biotechnologies appliquées aux industries de la santé et de la pharmacie.

Il s’inscrit dans le cadre du Programme arabo-africain des ponts commerciaux (AATB), un programme multi-bailleurs, multi-pays et multi-organisations, lancé en 2017, par l’ITFC dans le but de faciliter la mise en œuvre de projets d’intérêt commun et la recherche d’opportunités de croissance économique entre les entreprises des deux régions arabe et africaine.

Dédié aux biotechnologies, aux industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques, aux sciences du vivant et à l’ingénierie appliquées à la santé, BiotechPole Sidi Thabet, vise à renforcer les démarches partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation : les entreprises, les institutions de R&D et les organismes de formation.

L’ITFC a mobilisé, depuis sa création en 2008, des financements d’environ 2 milliards de dollars, principalement pour le secteur stratégique de l’énergie.

D’après Tap.