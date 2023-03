TABC : Signature d’une nouvelle convention de partenariat avec Business France à Paris

«Malgré l’ampleur de la crise nous continuons notre chemin avec plus de détermination, grâce à la confiance de nos partenaires», indique le Tunisia-Africa Business Council (TABC) en annonçant la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec Business France, le 9 mars 2023 au siège de BF à Paris.

Cette nouvelle convention vient renforcer le réseau des partenaires deu TABC qui s’étale sur quatre continents et affirme la volonté de notre organisation de jouer un rôle central à l’international dans les diverses triangulations économiques avec la Tunisie vers l’Afrique, pour concrétiser notre slogan « #Tunisia_is_your_Gateway_to_Africa »

La convention de partenariat #TABC – #Business_France a pour objectifs :

Développer la triangulation France – Tunisie – Afrique, notamment vers la l’#Afrique subsaharienne.

Œuvrer pour l’attraction des investisseurs Français et des investisseurs de la diaspora Tunisienne en France vers la Tunisie comme plateforme vers l’#Afrique.

Organiser des missions communes en #Afrique

Accompagner les entreprises françaises installées en Tunisie (plus que 1000 entreprises), en #Afrique.

Créér des événements communs que ce soit en #Tunisie, en #France ou en #Afrique.

La signature de cette convention de partenariat a eu lieu en marge d’un séminaire organisé à Paris « Décarbonisation & transition énergétique France – Tunisie ». C’est aussi avec grand plaisir que nous annonçons que Business France organise en partenariat avec TABC, un grand side event en marge de la 6ème édition de la conférence internationale #FITA2023, sur la transition énergétique. »

Merci à son excellence Si Karim Jamoussi pour l’ouverture officielle du séminaire avec le DG BF,

Merci à Michel Bauza, Selim gritli et toute l équipe Businesses France,

Merci à la délégation Tunisienne qui a fait le déplacement à Paris Mondher Khanfir Mehdi Kallel Ahmed Ernez Si Abdellatif

Merci à l équipe TABC France Meriem BenSalah Chiraz Abid Hanene Oueslati Nesrine darraji Karima Najar.

De son côté, l’ambassade de Tunisie en France a annoncé que lors de l’ouverture du séminaire organisé par Business France sur le thème « Décarbonation de l’Industrie et transition énergétique» l’ambassadeur Mohamed Karim Jamoussi, a fait un exposé sur les efforts déployés par notre pays dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et de la réduction des émissions de carbone, et a présenté les grands axes de la stratégie énergétique tunisienne à l’horizon de l’année 2035, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes nationaux dans le domaine de l’exploitation des énergies renouvelables et conformément aux obligations internationales de la Tunisie dans ce domaine.

Ce séminaire a vu la participation de représentants du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et des Mines, de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie et de la Société Nationale de l’Electricité et du Gaz ainsi qu’un nombre d’entreprises tunisiennes et françaises actives dans le domaine de l’énergie.

Communiqué