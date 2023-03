Kaïs Saïed à Macky Sall : «La Tunisie est fière d’appartenir à l’Afrique»

Le président Kaïs Saïed continue de déployer une importante activité diplomatique pour tenter de rattraper le coup après ses malencontreuses déclarations sur l’immigration subsaharienne en Tunisie. Dans ce cadre, il a eu vendredi 10 mars 2023 un entretien téléphonique avec le président de la république du Sénégal, Macky Sall.

Au cours de cet entretien téléphonique, le président Saïed a saisi l’occasion pour réaffirmer la fierté de la Tunisie d’appartenir à l’Afrique et son souci constant de développer davantage ses relations avec les autres pays africains tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Cité dans un communiqué de la présidence de la république, le président Saïed a insisté sur le fait que les remèdes aux problèmes du continent africain doivent venir de la volonté de ses peuples.

L’entretien téléphonique du président Saïed avec son homologue sénégalais est intervenu après une vague de réactions à la suite de déclarations du président Kaïs Saïed jugées «racistes» concernant les flux migratoires en provenance d’Afrique subsaharienne.

La Tunisie estime que les déclarations du président Saïed ont été mal interprétées et manipulées et les réactions qui ont suivi s’inscrivent dans une campagne mensongère et malsaine orchestrée pour ternir l’image de la Tunisie et nuire ainsi à ses relations avec les pays du continent africain.

Par ailleurs, l’entretien téléphonique entre les deux présidents a été l’occasion de passer en revue l’histoire des relations tuniso-sénégalaises depuis l’indépendance et d’évoquer les moyens de les promouvoir davantage dans différents secteurs et domaines.

Selon le même communiqué, le président Saïed a invité le président sénégalais à se rendre en Tunisie, qui a répondu favorablement, en attendant la fixation d’une date ultérieure.

I. B. (avec Tap).