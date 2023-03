Tunisie : Hommage à Ahlem Belhadj, la médecin, la militante et la femme exceptionnelle

Suite à l’annonce du décès de Pr Ahlem Belhadj pédopsychiatre et professeure de médecine ,militante, syndicaliste et féministe par excellence, plusieurs personnalités, médecins et activistes de la société civile, ou encore les ministères de la Santé et de la Femme, ainsi que l’Ordre des médecins, ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la femme exceptionnelle qu’elle a été et qu’elle restera...

L’Association tunisienne des femmes démocrates (AFTD) qu’elle a présidé en 2004 et en 2012, a déploré le décès de l’éminente militante Ahlem Belhadj en exprimant sa profonde douleur et en précisant que le cortège funèbre quittera le domicile de la regrettée à Korba, sa ville natale, demain après la prière d’El-Asr.

Le Doyen de la faculté de médecine de Tunis Pr Mohamed Jouini a pour sa part déploré le décès d’une «éminente pédopsychiatre, qui a contribué largement au développement de sa spécialité et a fait de son service une référence dans sa spécialité», et en rappelant qu’Ahlem Belhaj était «engagée depuis son jeune âge dans le militantisme syndical, la défense des droits de l’homme et a sacrifié une grande partie de sa vie à lutter pour améliorer les conditions de tout le corps hospitalo-universitaire».

De son côté Dr Samir Abdelmoumen décrivant son amie et consœur Pr Ahlem Belhadj cheffe de service de pédopsychiatrie au CHU Mongi Slim à la Marsa comme une «militante exceptionnelle des droits humains et une syndicaliste exemplaire», a exprimé son extrême douleur, en présentant ses condoléances à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.

Dans le flot d’hommage rendu à Ahlem Blehadj, le militant de gauche Jounaïdi Abdeljaoued s’est exprimé en ces termes : «Une bien triste nouvelle : Ahlem Belhadj, cette femme exceptionnelle, courageuse, battante, aimable, patriote authentique et exemplaire, ferme sur les principes de justice et d’égalité, vient de nous quitter. Elle n’a cessé de lutter jusqu’au dernier souffle de sa vie pour les droits, les libertés et la dignité, pour une santé de qualité égale pour toutes et pour tous. C’est une grande perte pour notre pays et le mouvement syndical et progressiste en Tunisie. Qu’elle repose en paix !»

Tous ceux qui ont été ébranlés par le décès d’Ahlem Blehadj des suites d’un long combat contre la maladie, estiment que la Tunisie a perdu ce jour, une femme d’exception comme on en rencontre rarement dans la vie et qui restera le symbole de l’amour, de l’engagement et de la générosité, gravé à jamais dans les cœurs et les mémoires…

