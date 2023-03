Tunisie : Décès de la militante Pr Ahlem Belhadj

La militante, syndicaliste et féministe Ahlem Belhadj, pédopsychiatre et professeure de médecine de son état, est décédée dans la soirée de ce samedi 11 mars 2023.

La triste nouvelle a été annoncée par de nombreux militants ainsi que par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et camarades de Ahlem Belhadj, qui a occupé le poste de secrétariat général du Syndicat général des médecins hospitalo-universitaires et qui était à la tête de la présidente de la Société Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (STPEA)

Née en 1964 à Korba, Ahlem Belhadj a consacré sa vie pour le militantisme en faveur de la démocratie, de la justice et l’équité, des droits des femmes, des libertés et l’égalité et a notamment présidé à deux reprises (2004 & 2012) l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), rappelle la centrale syndicale, qui a également présenté ses condoléances à son fils Me Youssef Zoghlami, sa fille Meriem Zoghlami et son époux juriste, militant et politicien Jalel Ben Brik Zoghlami.

«La pédopsychiatrie est en deuil ! Pr Ahlem Belhadj, Presidente de la STPEA, la militante, la combattante, est partie vers un monde meilleur. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Toutes nos condoléances à ses enfants, sa famille et ses proches. Paix à son âme», a commenté pour sa part la STPEA

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances à toute la famille de la défunte, ses proches, amis et camarades. Puisse-t-elle reposer en paix !

Y. N.