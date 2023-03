Tunisie : le bout du tunnel pour Snipe La Presse ?

Les salariés de la société Snipe La Presse, fleuron de la presse nationale tunisienne aujourd’hui en difficulté, espèrent des solutions à leurs problèmes après la visite qu’a effectuée hier, samedi 11 mars 2023, à leurs locaux, à Tunis, le président de la république Kaïs Saïed.

Lors de cette visite, effectuée à l’occasion du 87e anniversaire de la société, le chef de l’Etat a rencontré les journalistes et les autres membres du personnel et s’est enquis des difficultés auxquelles ils sont confrontés, a rapporté l’agence Tap.

Le rédacteur en chef, Chokri Ben Nessir, a déclaré avoir informé le président Saïed des problèmes financiers et administratifs rencontrés par le journal qui, selon le président de la république, fait partie de l’histoire et de l’identité nationale. Saïed a affirmé son engagement à réduire ces difficultés et à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise, a ajouté Ben Nessir à l’agence Tap.

A l’issue de sa visite, le président a réaffirmé aux journalistes son soutien aux organes de presse, afin qu’ils puissent remplir leurs missions, exprimant également sa volonté d’aller de l’avant dans la lutte contre la corruption, en déplorant la mauvaise gestion de cette entreprise publique qui l’a enfoncée dans ma crise financière où elle se trouve depuis plusieurs années.

Rappelons que Snipe La Presse, qui publie deux quotidiens La Presse (en français) et Assahafa (en arabe) ainsi qu’un magazine hebdomadaire et un journal en ligne, fait partie des médias publics en difficulté qui attendent, depuis plusieurs années, des solutions à leurs problèmes que les gouvernements ont été incapables de résoudre. Le seront-ils cette fois ? Nous l’espérons bien pour nos collègues de Snipe La Presse, mais aussi pour ceux de Dar Assabah, Shems FM et Cactus Prod, qui se trouvent dans une situation semblable, avec notamment des salaires non payés depuis plusieurs mois.

I. B.