Élection du président et des vice-présidents de l’Assemblée : Les candidats retenus pour le 2e tour

A l’issue du dépouillement des bulletins de vote, ce lundi 13 mars 2023, pour l’élection du président et des vice-présidents de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), aucun candidat n’a obtenu les 50% + 1 et un 2e tour sera organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Pour la présidence de l’Assemblée les résultats se présentent comme suit :

Brahim Bouderbala : 48 voix;

Abdessalem Dahmani : 37;

Yosri Baouab : 29,

Badreddine Gamoudi : 21;

Faouzi Daas : 6;

Hichem Hosni : 6;

Chaafik Zaafouri : 2;

Maher Guetari : 2

Le deuxième tour se jouera donc entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, soit Brahim Bouderbala et Abdessalem Dahmani.

Quant aux vice-présidents, l’ARP a annoncé un 2e tour entre les deux candidates Saoussen Mabrouk et Amel Meddeb et entre les deux candidats Riadh Jaidane et Anwer Marzouki, suite aux résultats suivants :.

Saoussen Mabrouk : 36 voix;

Amel Meddeb : 28;

Najla Lahiani : 25;

Meriem Cherif : 15;

Syrine Mrabet : 8;

Olfa Marouani : 8;

Fatma Mseddi : 7;

Manel Bedida : 7;

Sonia Ben Mabrouk : 4;

Nour El Houda Sabeiti :4.

Riadh Jaidane : 58 voix;

Anwer Marzouki : 29;

Moez Ben Youssef : 23;

Aymen Ben Salah : 12;

Salah Sayadi : 5;

Abdelhalim Boussemma : 6;

Mohamed Yahyaoui :4;

Fakhreddine Fadhloun : 2.

