Fermeture du Café des Nattes à Sidi Bou Saïd : Précisions du gouverneur de Tunis

Le gouverneur de Tunis Kamel Fekih a apporté, ce lundi 13 mars 2023, des précisions sur la fermeture depuis quelques jours du café des Nattes élément du patrimoine national et monument historique situé au cœur de Sidi Bou Saïd dans la banlieue nord de Tunis.

Dans une déclaration à l’agence Tap, le gouverneur de Tunis a affirmé qu’aucune décision de fermeture du café des Nattes n’a été prise et que la personne qui loue le café à la municipalité de Sidi Bou Saïd, qui en est le propriétaire, a elle-même pris cette décision, et ce, afin de négocier l’exploitation totale et exclusive de la voie publique.

Kamel Fekih a ajouté que le gérant n’a pas payé les redevances d’exploitation de la voie publique à la municipalité depuis des années, en affirmant que les impayés s’élèvent désormais à 70.000 dinars tunisiens.

Rappelons que le café des Nattes a affirmé, via un communiqué diffusé sur les réseau sociaux, avoir décidé de fermer afin de protester contre «une mesure arbitraire prise par le délégué de Carthage», en référence à la saisie des chaises et des tables de l’espace situé en face du café et en affirmant qu’aucune décision écrite n’a été fournie à cet effet, estimant de ce fait, qu’il s’agit d’une «violation de la loi».

Le propriétaire du café Noureddine El-Amri, a affirmé, ce matin, dans une déclaration sur IFM, être en règle depuis 10 ans ajoutant qu’il paie même en avance et qu’il ne s’explique pas la décision de la saisie, affirmant par ailleurs être en conflit avec le délégué qu’il connaît depuis 25 ans… a-t-il dit. Il a ajouté qu’il souhaite rencontrer le gouverneur et qu’il se soumettra à la décision de ce dernier, quelle qu’elle soit.

D’autre part, plusieurs parties ont évoqué un litige entre le locataire du Café des Nattes et un autre commerçant dont l’entrée de son commerce est bloquée par les tables et les chaises du café mais ont cependant rappelé que le Café des Nattes est l’un des joyaux patrimoniaux qu’il convient de préserver et de valoriser et que les autorités devaient intervenir afin de trouver rapidement une solution qui puisse préserver les intérêts de deux parties et de ce fait, l’intérêt général.

Y. N.