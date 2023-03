Ahmed Ben Dhiab présente un concert de chant mystique arabe à Florence

A l’occasion de la Journée internationale de poésie, le Conseil régional de la Toscane organise en collaboration de la Fondazione il Fiore un événement culturel sous le thème «Alberto Caeamella en conversation avec la culture arabe», avec la participation du poète, peintre et vocaliste français d’origine tunisienne Ahmed Ben Dhiab.

Au cours de cet événement, qui se tiendra le lundi 20 mars 2023 au Palazzo del Pegaso (Sala Affreschi) à Florence, Italie, Ahmed Ben Dhiab présentera un concert-performance de chant mystique arabe.

Né à Tunis en 1948 et vivant à Paris depuis 1970, Ahmed Ben Dhiab est un artiste polyvalent, peintre, poète, metteur en scène, auteur, compositeur, chanteur et cinéaste.

Membre sociétaire de la Sacem, il est directeur artistique du festival international «Celebrazione», en Italie, depuis 1998.

Chanteur vocaliste, il s’est produit dans plusieurs festivals à travers le monde et on lui doit une importante discographie consacrée à la poésie mystique arabe. Il interprète avec sa voix puissante et évocatrice des poèmes de Mansour Al-Hallaj, Mohieddine Ibn Arabi et Fariduddine Al-Attar.

Peintre, il a présenté plusieurs expositions de peintures en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Mexique, au Brésil et aux États-Unis…

Poète, il a publié de nombreux recueils de poèmes et de peintures, dont ‘‘Le baliseur des songes’’ (2007), ‘‘Fulgurances’’ (2011), ‘‘Lune andalouse’’ (2013), ‘‘Jamila dit’’ (2015), ‘‘Poèmes pour Raoudha’’ (2018) et ‘‘Le Derviche des mots’’ (2020).

I. B.