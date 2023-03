Voitures volées et revendues en pièces détachées : Un réseau démantelé à Sidi Bouzid

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mercredi 15 mars 2023, le démantèlement, à Sidi Bouzid, d’un réseau spécialisé dans le vol de voitures pour les revendre en pièces détachées.

La Brigade de recherche et d’investigation a mené l’enquête en coordination avec une patrouille de la garde nationale et des descentes ont été effectuées dans des entrepôts et des maisons, où ont été saisis plusieurs véhicules et pièces détachées automobiles, dont certains en provenance de l’Algérie.

Deux suspects ont été arrêtés et les agents ont également saisi une somme d’argent qui s’élève à plus de 332.000 dinars tunisiens, ajoute la même source, en affirmant que l’enquête se poursuit en coordination avec la douane tunisienne et l’Agence technique des transports terrestres de Sidi Bouzid.

Y. N.