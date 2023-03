CGPR : «Contrairement aux rumeurs, les détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat ne sont pas maltraités»

Le Comité général de la prison et de la rééducation (CGPR) a réagi, ce jeudi 16 mars 2022, sur les déclarations de certains avocats des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, en affirmant que les concernés jouissent de tous leurs droits et ne sont pas maltraités.

Dans son communiqué le CGPR s’est dit «injustement accusé d’abus sur ces détenus» et regrette que de «telles rumeurs aient pu circuler», tout en affirmant que «les détenus dans cette affaire, comme les autres prisonniers, jouissent de tous les droits et bénéficient de soins d’un accompagnement psychologique et social depuis leur incarcération dans des cellules de prison ordinaires, et ce, conformément aux exigences de la loi n° 52 de l’année 2001 relative au système pénitentiaire», lit-on dans le communiqué.

Le Comité des prisons a par ailleurs fermement dénoncé les accusations visant son département, tout en réaffirmant son engagement à «veiller à ce que tous les détenus puissent jouir de tous leurs droits conformément à la loi, sur un même pied d’égalité, sans distinctions et sans discriminations, et ce, conformément aux procédures en vigueur», tout en soulignant son engagement à «améliorer davantage les conditions de détention dans les prisons de manière à garantir l’intégrité physique et morale de tous les détenus».

La même source a enfin rappelé se tenir «à distance de tous les conflits et litiges quelle que soit leur nature ou leur source, étant attaché au principe de l’impartialité et de l’égalité dans l’application de la loi à tous sans exception».

Rappelons que plusieurs avocats et partis politiques ont dénoncé les conditions de détentions des personnalités poursuivis dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, en évoquant notamment «des maltraitances entrant dans le cadre de ‘l’acharnement des autorités contre les opposants politiques».

Y. N.