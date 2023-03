L’Orchestre Symphonique tunisien et Simon Thierrée revisitent le répertoire Stambeli

Le Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture à Tunis accueillera le dimanche 19 mars un concert gratuit de l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien et du compositeur français Simon Thierrée autour du répertoire Stambeli.

Arrivé en Tunisie avec les populations subsahariennes, le Stambeli est aujourd’hui est l’une des composantes essentielles de notre patrimoine musical tunisien, mêlant musique, danse et chant, avec une dimension thérapeutique.

Le Stambeli sera à l’honneur ce dimanche à la Cité de la Culture dans le cadre d’un concert symphonique exceptionnel et ouvert au grand public (entrée gratuite) assuré par l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien, avec la participation du compositeur et violoniste français Simon Thierrée, mais aussi l’incontournable maître du Stambeli Salah Louergli au Guembri et au chant.

F.B