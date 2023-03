Ariana : Un père et son fils impliqués dans un réseau de trafic de drogue

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation à l’Ariana, d’un père et de son fils, ainsi que d’un 3e suspect, membres d’un réseau de trafic de drogue. Lors de cette opération la police a saisi 30.000 comprimés de stupéfiants en provenance de l’étranger.

L’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un individu se procure de la drogue via un étranger «habitant dans un pays voisin», puis la remet à un autre citoyen tunisien qui la transporte jusqu’à la capitale pour la remettre à son tour aux autres suspects, soit le père et son fils qui tiennent un commerce de vente d’herbes médicinales.

En coordination avec le parquet, une descente a été effectuée chez le père et son fils, où les agents ont saisi 25.000 comprimés de stupéfiant, des pièces de monnaie antiques et 4 cartouches de différents calibres.

Une descente a également été effectuée au commerce concerné, où la police a intercepté un individu qui a tenté de dissimuler des cartons contenant 5.000 autres comprimés de stupéfiant.

Les trois suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN.