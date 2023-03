Fausses rumeurs visant Noureddine Boutar : Le Comité de défense saisit la justice

Réagissant sur les conversations Whatsapp fabriquées diffusées sur les réseaux sociaux et faussement attribuées au directeur général de Mosaïque FM Noureddine Boutar, Me Mahmoud Yaacoub a annoncé qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République au Tribunal de première instance de Tunis

Intervenant ce vendredi 17 mars 2023 sur Mosaïque FM, Me Yaacoub membre de Comité de défense de Boutar a affirmé que ces conversations sont fabriquées et visent à porter atteinte à la réputation de son client et que de ce fait il a été décidé de saisir la justice en vue d’en déterminer les auteurs et de les poursuivre.

«L’affaire en cours d’instruction et nous respectons le travail de la justice mais malheureusement certains cherchent à influencer le cours de la justice avec des données qui n’ont rien à voir avec le dossier qui plus est avec de fausses données. Cela coïncide également avec la réaction étrangère relative à la condamnation de la détention de Noureddine Boutar et quelqu’un s’est donné la peine de fabriquer des messages pour nuire à notre client» a déploré l’avocat.

Quant au contenu des conversations concernées, l’avocat affirme que le style d’écriture et d’expression aussi bien sur la forme que sur le fond ne peuvent être ceux de Boutar, en ajoutant que le Comité de défense tient à respecter la loi et le travail de la justice, et qu’il a été décidé de poursuivre ceux qui sont derrière ces rumeurs malveillantes via la fabrication de conversations Whatsapp.

Y. N.