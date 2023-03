La Fibre Rapido de Tunisie Telecom élue meilleur produit de l’année

L’offre Fibre Rapido, la fibre optique de Tunisie Telecom, vient de remporter le prix du meilleur produit de l’année 2023 en Tunisie.

L’internet très haut débit de Tunisie Telecom qui peut atteibdre jusqu’à 100M permet aux clients de l’opérateur historique de vivre toutes ses passions grâce à cette offre Double Play VOIP & Internet très haut débit destinée aux clients résidentiels dans les zones fibrées, et ce en mode guichet unique auprès de TT ou FSI.

L’offre se compose d’un service Internet très haut débit sur le réseau GPON avec une panoplie de débits de 20M, 50M et 100M; une ligne fixe en régime prépayé ; un engagement d’une durée de 12 mois et un forfait VOIP optionnel. Mieux encore, en cas de dépassement du forfait, le client peut recharger sa ligne via tous les moyens de recharges existant sur le marché.

Parmi les avantages offerts aux clients, on parlera de la vitesse permettant un confort de navigation, de la connexion sans limite 24h/24 et 7j/7, de la mobilité et du partage avec le wifi, d’une ligne fixe prépayée rechargeable et sécurisée. Et cerise sur le gâteau : le client a droit à un seul vis-à-vis et à une facture maîtrisée et sans surprise.

