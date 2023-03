Tunisie : Vague de soutien à la journaliste Monia Arfaoui convoquée par la police judiciaire à El-Gorjani

Monia Arfaoui journaliste à Dar Assabah (Assabah News) a annoncé, ce vendredi 17 mars 2023, qu’elle a été convoquée par la police judiciaire pour interrogatoire.

Selon la convocation qu’elle a reçue ce jour au siège du journal, la journaliste devra se présenter le 24 mars à 10h à la sous direction des affaires criminelles relevant de la direction de la police judiciaire d’El-Gorjani.

Monia Arfaoui affirme ne pas connaître les raisons de cette convocation, d’autant qu’elles ne sont pas mentionnées dans la convocation, où l’on indique cependant qu’elle devra se présenter suite à une plainte dont elle fait l’objet.

Notons que plusieurs journalistes, activistes et personnalités ont exprimé leur soutien et leur solidarité avec Monia Arfaoui et ont réaffirmé leur engagement pour une presse libre en Tunisie.

