Les pêcheurs tunisiens luttent, alors que le changement climatique érode leurs revenus

L’érosion côtière en Tunisie menace les revenus, les infrastructures et l’agriculture, et son coût réel est probablement plus élevé que prévu, notamment pour les pêcheurs tunisiens qui luttent alors que le changement climatique érode leurs moyens de subsistance.

Par Menna Farouk

La ville côtière tunisienne de Ghannouch (Gabes) abrite environ 600 pêcheurs, mais tôt un mercredi matin le mois dernier, il n’y avait pratiquement pas de canne ou de bateau en vue.

Les pêcheurs disent que le changement climatique entraîne une élévation constante du niveau de la mer, menaçant les plages de la communauté, sortir en mer devient plus difficile car les rochers endommagent leurs bateaux et leurs filets de pêche. «Le sable de la plage est considérablement réduit et ce sont des rochers qui apparaissent à la place», a déclaré Mohamed Ali, 39 ans, un pêcheur de la ville, située à environ 400 km au sud de Tunis. «J’ai eu mon bateau endommagé plusieurs fois. Il devient difficile d’aller à la mer et de pêcher», a ajouté le père de quatre enfants.

Ali a déclaré qu’il gagnait environ 300 dollars par mois en pêchant, mais que ses revenus étaient inférieurs de 20% à ceux des années précédentes avant que l’érosion côtière ne devienne un facteur majeur.

L’érosion détruit 70 cm de plage par an

Sassi Alaya, le chef de la guilde des pêcheurs du port sud de la ville, a déclaré que la moitié des pêcheurs locaux et environ 80% des entreprises – y compris les restaurants et les cafés – avaient été touchés le long des zones les plus érodées du littoral.

«La montée du niveau de la mer et la disparition du sable ont gravement nui aux entreprises sur la plage», a déclaré Alaya, le tourisme ayant connu une forte baisse au cours de la dernière décennie.

La montée des mers, le surdéveloppement des plages et la destruction des défenses naturelles comme les dunes, ainsi que la construction de barrages qui stockent le sable au lieu de le laisser s’écouler vers la côte, entraînent la disparition progressive des plages tunisiennes, avertissent les chercheurs.

En plus de l’Asie du Sud, le Maghreb – composé du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye – est la région la plus touchée par l’érosion côtière que toute autre région au monde, a constaté la Banque mondiale dans une étude de 2021.

Au Maghreb, la Tunisie a connu les taux d’érosion les plus élevés au cours des trois dernières décennies, avec une moyenne de près de 70 cm par an, a-t-il constaté.

L’accélération du changement climatique a également entraîné une hausse des températures, une aggravation de la sécheresse et une diminution des précipitations en Tunisie, ce qui, combiné à l’élévation du niveau de la mer, nuit non seulement au secteur de la pêche du pays, mais aussi à son agriculture et à son tourisme, selon les experts.

Des chercheurs de l’Institut national des sciences et technologies marines (INSTM) ont déclaré que le gouvernement avait répondu aux préoccupations croissantes en matière de sécurité de l’eau en construisant davantage de barrages pour économiser l’eau douce – mais cela a empêché le sable de se déplacer de l’intérieur vers la côte, aggravant l’érosion côtière.

«[L’érosion côtière] s’aggrave de plus en plus, à cause des interférences humaines», a déclaré Oula Amrouni, chercheuse à l’INSTM.

«Les gens et les bâtiments envahissent de plus en plus les côtes, remplaçant les protections naturelles contre l’érosion comme les dunes de sable et les zones humides», a-t-elle ajouté.

Le ministère tunisien de l’Environnement n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires sur la question.

Pêcheur à moto sur une plage à Gabès.

Une bombe socio-économique

Selon la Banque mondiale, au moins 85% de la population tunisienne de plus de 12 millions vit le long de la côte, contre une moyenne mondiale d’environ 40 %.

Alors que l’érosion côtière s’aggrave, l’eau salée se déplace vers l’intérieur des terres, ruinant les zones arables portant un «coup dur pour l’agriculture», a déclaré Gil Mahé, directeur de recherche au laboratoire d’hydrosciences de l’Université française de Montpellier, qui travaille actuellement à l’INSTM en Tunisie. «Et qu’en est-il de toutes les infrastructures construites le long de la côte? Ports? Centrales nucléaires?», a ajouté Mahé.

Près de la moitié des 670 km de plages tunisiennes étaient gravement menacées par l’érosion côtière en 2020 – un chiffre qui a plus que triplé depuis 1995 – selon l’Agence tunisienne de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

L’agence a construit des digues pour protéger le littoral contre les vagues et a extrait du sable d’une carrière de sable à proximité pour reconstruire les plages. En 2020 — dernières données disponibles — il avait mieux protégé 32 km de côtes.

Le coût annuel estimé de l’érosion côtière en termes de dommages aux terres et aux bâtiments côtiers s’élève à l’équivalent de 2,8% du PIB en Tunisie, contre 0,7% en Libye, 0,4% au Maroc et 0,2% en Algérie, indique une étude de la Banque mondiale. Pourtant, le coût réel pour la Tunisie est susceptible d’être plus élevé car l’étude n’incorporait pas d’autres facteurs tels que la perte de revenus touristiques.

L’érosion des plages représente «une véritable bombe socio-économique», écrivait Mahé dans un article de 2021 pour l’Université de Montpellier.

Sur l’île de Djerba – à environ 110 km au sud de Ghannouch – le pêcheur de 52 ans Al-Akhdar Ahmed a déclaré que ses revenus de pêche avaient diminué de moitié au cours de la dernière décennie – à 250 dollars par mois aujourd’hui – en raison du rétrécissement des plages.

«Des rochers entourent maintenant environ 18 km de la côte de l’île, détruisant les moyens de subsistance de centaines de pêcheurs là-bas», a-t-il déclaré, ajoutant que la présence de nombreuses usines chimiques avait également causé une pollution affectant la mer.

Sécheresse et barrages

Trois années de sécheresse ont laissé un grand nombre des 37 barrages du pays épuisés ou vides, et ont poussé le gouvernement à augmenter les prix de l’eau du robinet pour les ménages et les entreprises.

Radhia Smine de l’Observatoire tunisien de l’eau a déclaré le mois dernier qu’«il est temps que les autorités déclarent l’état d’urgence de l’eau», mettant en garde contre le risque d’atteindre un «état de soif».

Le pays investit dans la construction de barrages supplémentaires pour essayer de stocker autant d’eau douce que possible. Le ministre de l’Economie, Samir Saïed, a déclaré le mois dernier que la Tunisie préparait des études pour de nouveaux barrages et usines de dessalement d’eau de mer à développer d’ici 2025.

Cependant, les barrages emprisonnent souvent le sable et les sédiments qui autrement s’écouleraient vers la mer, alimentant ainsi l’érosion côtière, selon les chercheurs.

Mahé a déclaré que 80% du sable côtier en Tunisie provient de l’intérieur des terres.

«Les barrages … [sont] le principal impact augmentant la vulnérabilité des côtes sablonneuses à l’érosion», a-t-il déclaré.

Les chercheurs Mahé et Amrouni ont déclaré qu’ils travaillaient sur des projets en partenariat avec des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) pour réduire l’érosion grâce à des solutions fondées sur la nature.

Par exemple, une initiative – mise en œuvre par le Pnud en collaboration avec Apal – a installé 0,9 km de clôtures anti-sable et 1,1 km de feuilles de palmier fixées au sol pour réduire l’impact des énormes vagues sur une plage de Djerba, où l’érosion côtière a causé fortes inondations des zones humides.

«Nous voulons que les plages guérissent d’elles-mêmes en construisant des digues, des clôtures de dunes et des brise-vagues en utilisant des matériaux naturels de l’écosystème», a déclaré Amrouni. «Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons avoir de meilleures conditions de plage à long terme», a-t-elle ajouté.

Traduit de l’anglais.

Source : The Arab Weekly.