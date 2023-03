Ramadan : Marché du producteur au consommateur à l’Av. Bourguiba de Tunis du 18 mars au 7 avril (Photos)

Le Marché du producteur au consommateur initié par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) en partenariat avec le ministère de l’Agriculture à l’occasion du mois de Ramadan, a ouvert ses portes aujourd’hui, samedi 18 mars 2023 à l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis

Cette initiative vise à préserver le pouvoir d’achat du citoyen et à contribuer aux efforts de maîtrise des prix et la lutte contre la hausse des prix de certains produits, notamment, via leur mise en vente à des prix abordables en permettant au consommateur de les acheter directement auprès des producteurs et sans passer par les distributeurs, indiquent les organisateurs.

Le marché propose donc des fruits et légumes, des viandes rouges et des produits avicoles, entre autres produits alimentaires, dont la consommation va augmenter à l’occasion du mois de ramadan.

Y. N.