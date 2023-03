Tunisie : Inauguration de la Place Dr Khaled Jemail à La Marsa (Photos)

La commune et la délégation de la Marsa ont inauguré, ce samedi 18 mars 2023, la Place Dr Khaled Jemail, en hommage au médecin au grand cœur le plus aimé de l’histoire de cette ville de la banlieue nord de Tunis, décédé le 26 février 2022.

De nombreux habitants de la Marsa et responsables locaux à l’instar du délégué Fahmi Ben Ameur ainsi que la famille du regretté ont participé à l’inauguration de la Place Dr Khaled Jemail, en hommage au défunt «médecin du peuple».

Feu Khaled Jemail, un homme dévoué et intègre, s’est fait connaître par sa simplicité, sa bonté et sa générosité légendaire et avait consacré sa vie à la médecine et à sa ville natale et tous les habitants de la Marsa qui témoignent de son altruisme et de sa bienveillance.

«Passionné par son métier et amoureux de sa ville natale, Dr Khaled Jemail a dédié sa vie à la Marsa et à ses patients», lit-on notamment sur le mémorial élevé en l’honneur du médecin du peuple.

