Tunisie : l’Atip assure la formation de la 1ère promotion de monteurs régleurs

L’Association tunisienne des industriels de la plasturgie (Atip) assure la formation professionnelle de la première promotion de 26 CQP monteurs régleurs, qui vient de s’achever le jeudi 16 mars 2023.

Cette formation de haut niveau a été réalisée en partenariat avec l’Union des transformateurs des polymères (Polyvia), qui regroupe les principaux plasturgistes français, dans le cadre du programme Thamm-Ofii.

Les sessions pratiques ont eu lieu au sein même des usines des membres de l’Atip pour une meilleure efficacité et immersion en milieu industriel.

Les nouveaux techniciens seront recrutés par des entreprises tunisiennes et françaises déjà identifiées. D’autres formations de formateurs et de techniciens sont déjà programmées et toucheront d’autres disciplines du secteur pour renforcer les ressources humaines. Il est à rappeler que l’Atip a été créée en 2020, à l’initiative de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), regroupe 25 membres qui sont les principaux acteurs de l’injection plastique en Tunisie.