Tunisie : libération du journaliste Mohamed Fourati

Le pôle judiciaire antiterroriste a décidé, hier soir, samedi 17 mars 2023, de libérer Mohamed Fourati le journaliste et rédacteur en chef du journal électronique Al-Fajr, organe du parti islamiste Ennahdha.

Mohamed Fourati, membre du Conseil de la Choura d’Ennahdha, a été convoqué samedi 11 mars par la brigade centrale anti-terroriste de la Garde nationale à L’Aouina. Tard dans la soirée de dimanche dernier, il a été décidé de le maintenir en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête. Soupçonné dans une affaire à caractère terroriste, il vient d’être libéré hier soir après une semaine d’enquête.

Rappelons que plusieurs dirigeants du mouvement islamiste ont été arrêtés au cours de ces derniers mois et maintenus en détention dans diverses affaires de terrorisme, de corruption et de blanchiment d’argent, dont le numéro deux et ancien chef de gouvernement Ali Larayedh, l’ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, l’ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem, et l’ancien membre de Majlis Choura Abdelhamid Jelassi, pour ne citer que les plus importants.

Le président du mouvement et ancien président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, lui aussi poursuivi dans plusieurs affaires, a été entendu plusieurs fois par les enquêteurs mais il a été maintenu en liberté. Il est cependant interdit de voyage et ses avoirs gelés, alors que plusieurs membres de sa famille, réfugiés à l’étranger, notamment son fils Mouadh Ghannouchi et son gendre Rafik Abdessalem, ancien ministre des Affaires étrangères, font l’objet de mandats d’amener.

I. B.