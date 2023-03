Tunisie : formation à l’Inat sur l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge

L’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), partenaire du projet transfrontalier Cluster Servagri, a organisé, le 16 mars 2023, une journée de formation portant sur l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge.

La journée de formation sur «l’analyse sensorielle comme outil pour l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive vierge» dans le cadre du projet «Cluster transfrontalier au service du réseautage et qualification des filières agricoles en oléiculture » IEV-CT Italie/Tunisie 2014-2020 (Cluster Servagri).

La journée de formation ouverte au grand public a été suivie d’un atelier de dégustation des huiles d’olive monovariétales vierge extra. Animée par Samira Sifi, experte en analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge, elle a réuni plusieurs participants et représentants des différentes institutions exerçant dans le secteur oléicole.

L’objectif de cette formation est l’initiation à l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge, la compréhension des attributs positifs et négatifs et l’analyse des facteurs environnementaux, agronomiques et technologiques qui déterminent la qualité organoleptique de ce produit agroalimentaire.

Renforcement des compétences techniques

L’atelier de dégustation des huiles d’olive monovariétales a constitué un complément pour la formation théorique. Les explications fournies par l’experte ont permis de mieux comprendre les spécificités physico-chimiques et organoleptiques des huiles d’olive monovariétales tunisiennes.

En effet, les participants ont été initié à la technique de dégustation, aux attributs positifs de l’huile d’olive vierge : le fruité, l’amer et le piquant. Les participants ont également dégusté des huiles d’olive vierge extra de différentes variétés tunisiennes.

Le nombre des participants, qui ont fait l’effort de se déplacer pour assister à cette journée et qui ont fait preuve de beaucoup d’intérêt, a mis en évidence l’importance de ces journées pour le renforcement des compétences techniques.

Les participants ont confirmé leur volonté de poursuivre des formations axées sur l’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge. Ils ont exprimé leur satisfaction de la formation, qui leur a permis d’acquérir des connaissances sur l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge. Ils se sont également félicités de l’opportunité qui leur avait été donnée de rencontrer et de dialoguer avec un large éventail de professionnels, d’experts et d’autres fonctionnaires des institutions du secteur oléicole avec lesquels ils espéraient continuer de collaborer.

Transfert des technologies et un échange des compétences

Dans ce contexte, il est important de continuer de renforcer les coopérations afin d’appuyer d’une manière efficace la formation et la qualification des ressources humaines dans le secteur oléicole. Il est également important de coordonner les efforts afin d’impulser la mise en œuvre des mécanismes de formation et de proposer de nouveaux événements visant à promouvoir et à renforcer les compétences des opérateurs de la filière oléicole.

L’Inat est la plus ancienne grande école d’ingénieurs, en Tunisie et en Afrique. Depuis sa création le 17 octobre 1898, cet établissement d’enseignement supérieur agricole a formé plusieurs générations de diplômés répartis dans tous les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services. Son objectif principal est de mettre la durabilité au cœur de l’économie, des systèmes de production et des modes de consommation, en s’appuyant sur l’innovation technique et les nouveaux modes de gestion.

Outre son rôle d’enseignement supérieur agricole, l’Inat s’attache à établir des relations avec le tissu professionnel et le monde économique à l’échelle locale et internationale grâce aux coopérations scientifiques et techniques, permettant ainsi un transfert des technologies et un échange des compétences.