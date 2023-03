Tunisie : le Mouvement du 25-Juillet demande des excuses officielles de la France

Mahmoud Ben Mabrouk demande à l’Etat français de présenter des excuses officielles au peuple tunisien et aux martyrs qui ont milité pour la libération du pays.

Le porte-parole du Mouvement du 25-Juillet, qui soutient le processus politique initié par le président de la république Kaïs Saïed depuis la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, a fait cette déclaration aux médias à l’occasion d’un rassemblement et d’une marche organisés par les partisans du président Saïed, aujourd’hui, lundi 20 mars 2023, à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, qui a été sous protectorat français de 1881 à 1956. «Nous allons appeler à résilier les accords conclus avec la France et la Turquie qui ont affecté l’économie nationale», a-t-il aussi déclaré, sans préciser le genre d’accords en question, sachant que la balance commerciale de la Tunisie avec la France est largement bénéficiaire, alors que la Turquie représente le troisième déficit commercial de notre pays derrière la Chine et la Russie. La France est aussi le premier client et fournisseur de la Tunisie depuis bien longtemps. Elle est également le premier investisseur en Tunisie et l’un de ses premiers donateurs.

Pris par une fièvre nationaliste, Mahmoud Ben Mabrouk, n’a que faire de ces données. Cité par Mosaïque, il a aussi lancé : «Nous sommes attachés à la souveraineté nationale et rejetons toute ingérence étrangère», par allusion à la récente résolution du Parlement européen sur les «violations des droits humains» en Tunisie, et qui demande l’arrêt des aides européennes aux ministères tunisiens de l’Intérieur et de la Justice. «Nous refusons les pressions exercées sur la Tunisie et sur le président de la république», a-t-il encore souligné, en réitérant le soutien inconditionnel de son mouvement au processus politique conduit par le président Saïed.

