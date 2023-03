British Council : Cérémonie de clôture du programme « Teaching for Success, Tunisia »

Tunis – Ce mercredi 22 mars, le British Council et son partenaire le Ministère de l’Éducation célèbrent les réalisations du programme « Teaching for Success Tunisia ».

La cérémonie de clôture, qui a eu lieu à l’hôtel Mechtel de Tunis en présence de Son Excellence l’Ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Mme Helen Winterton, Son Excellence le Ministre de l’Éducation, M. Mohamed Ali Boughdiri et la Directrice du British Council en Tunisie, Mme Jill Coates, a été un moment de reconnaissance des efforts des participants et des différentes parties prenantes à la réussite du programme.

« Teaching for Success, Tunisia » a permis aux enseignants et enseignantes tunisiennes d’expérimenter, de réfléchir et de pratiquer des méthodes d’enseignement engageantes de la langue anglaise, centrées sur les besoins de l’apprenant. Depuis 2019, afin de soutenir l’introduction de la langue anglaise dès la quatrième année de l’école primaire en Tunisie, le programme a assuré chaque année la formation, à l’échelle nationale, d’environ 5,000 enseignants et enseignantes de l’école primaire et de 63 conseillers et conseillères pédagogiques. Les cours de formation ont été dispensés par 60 formatrices et formateurs internationaux en collaboration avec les conseillers pédagogiques et à l’aide d’équipement et de matériel fournis par le British Council et conçus spécifiquement pour le contexte tunisien et le programme Teaching for Success, Tunisia.

Pendant la période de la pandémie de Covid 19, le programme s’est adapté aux mesures sanitaires préventives. Les enseignants et enseignantes ont suivi deux semaines de formation avec des formatrices et formateurs internationaux et des conseillers et conseillères pédagogiques tunisiennes lors de sessions en ligne. Des tablettes connectées à internet, des « Teacher kits » avec du contenu audio et des flashcards liés au programme scolaire ont été fournis aux enseignants et enseignantes de chaque gouvernorat, en étroite collaboration avec les centres régionaux de formation (AREFOP).

Afin de soutenir les plans du ministère de l’Éducation pour la réforme scolaire à plus long terme, le programme a également fourni trois courses de formation visant à renforcer les compétences spécialisées du personnel du ministère. Dans le cadre de ces cours, les fonctionnaires et les inspecteurs, accompagnés par des experts internationaux, ont effectué un travail pratique sur la rédaction des manuels et du programme scolaire et la conception du cadre d’évaluation de la langue anglaise.

En 2019, le projet a fourni aux écoles préparatoires 4 500 cartes programmables « micro:bit » pour l’informatique, afin de soutenir l’apprentissage du codage et de la mathématique et de faciliter la résolution des problèmes, la coopération et la créativité.

Cet événement a été l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès du programme et de renouveler l’engagement commun en faveur d’une éducation égalitaire et de qualité pour chaque enfant en Tunisie.

« Teaching for Success » en Tunisie :

Bien que le taux de chômage soit élevé en Tunisie, les employeurs notent que, dans plusieurs secteurs, ils ne sont pas en mesure de recruter des personnes ayant les compétences requises (rapports IACE). Le programme « Teaching for Success Tunisia » vise à améliorer les résultats d’apprentissage des élèves et à améliorer l’employabilité future des jeunes Tunisiens tout en promouvant le développement des compétences du 21ème siècle dans les écoles primaires et secondaires. Le Ministère de l’Éducation reconnaît la nécessité d’intégrer de telles compétences, qui constituent la pierre angulaire de ses plans de réforme actuels. Le projet vise également à réduire les disparités observées entre les régions et l’inégalité entre les sexes.

Le British Council travaille avec le Ministère de l’Éducation pour doter les enseignants des compétences, des connaissances ainsi que de la confiance dont ils ont besoin pour enseigner l’anglais de manière plus efficace, et aussi pour adopter des approches de classe, centrées sur les élèves et organisées autour des activités, qui aideront ces derniers à apprendre l’anglais et à développer les compétences de base dont ils auront besoin pour aborder le marché de l’emploi sans accroc, mais aussi, tout au long de leur vie. Le projet a été lancé en octobre 2018 et son objectif principal est d’offrir des possibilités de formation et de développement professionnel continu aux enseignants et aux formateurs d’enseignants ; à la fois en mode face à face et en ligne.

Pour plus d’informations :

E-mail : andrew.foster@tn.britishcouncil.org / teachingforsuccesstunisia@britishcouncil.org

