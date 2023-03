En images : Expédition scientifique dans les confins de l’extrême sud tunisien (Association Tunisienne de la Vie Sauvage).

L’Association Tunisienne de la Vie Sauvage a récemment organisé une expédition scientifique à l’extrême sud de la Tunisie et a partagé de belles photos de cette aventure, signées Louis Marie Préau (A découvrir).

De retour pour sa 3ème expédition scientifique dans les confins de l’extrême sud tunisien à la recherche de la biodiversité méconnue du Sahara. Malgré le vent et l’inaccessibilité de la région, beaucoup de découvertes ont été faites durant cette mission.

L’aventure scientifique a été aussi comblée par une aventure humaine grâce à la présence de : Ridha Ouni, Louis Marie Préau, Habib Dlensi, Hannibal Hamrouni Ahmed Sayadi, Faouz Kilani, Borhen Yousfi, Habib Rekik, Achraf Ben Hessine et Wael Ben Aba.

Une grande pensée aussi à nos amis et chauffeurs chevronnés : Ali, Mejdi et Ridha dont la présence a été cruciale pour l’expédition.

L’association tient aussi à remercier la Direction Générale des Forêts, les arrondissement des forêts de Tataouine et Kébili, l’Armée tunisienne et les Gouvernorats de Tataouine et Kébili pour leur appui inestimable à ces expéditions.

Cette expédition a été dédiée à notre regretté ami Hedi Chainbi avec qui l’équipe a pu passer des moments merveilleux dans le désert.

Communiqué

Ph.Louis Marie Préau