Bizerte accueille le 7e Forum Mondial de la Mer

Bizerte accueillera, le 13 septembre 2024, le 7e Forum Mondial de la Mer, sous le titre «De Bizerte à Nice, un chemin pour restaurer la Méditerranée», pour étudier les moyens de restaurer et de préserver les écosystèmes marins de la Mare Nostrum.

Discuter, partager et agir avec des experts scientifiques internationaux et tunisiens, des acteurs économiques, des dirigeants politiques, des startups et la société civile pour restaurer et préserver les écosystèmes marins méditerranéens et les communautés qui en dépendent. Tels sont les objectifs de cet événement organisée par l’ONG La Saison Bleue.

Les discussions porteront sir les solutions durables pour préserver les écosystèmes marins, les enjeux et les solutions pour restaurer la biodiversité méditerranéenne, les leviers pour une économie bleue, durable et régénératrice, ainsi que les défis en matière de pêche, d’aquaculture, de transport maritime et portuaire et de tourisme durable.

L’accent sera également mis sur la mission de l’Union européenne (UE) «Restaurer nos océans et nos eaux d’ici 2030 », qui vise à protéger et restaurer les océans et les eaux saines grâce à la recherche et à l’innovation, à la participation des citoyens et aux investissements bleus.

L’EU BlueMissionMed organisera sa réunion annuelle lors de ce forum, en collaboration avec La Saison Bleue.

I. B.