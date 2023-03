L’Union européenne veut «éviter l’effondrement économique et social de la Tunisie»

«Il est impératif d’éviter l’effondrement économique et social de la Tunisie et de soutenir le peuple tunisien», a déclaré lundi 20 mars 2023 le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell lors d’une conférence de presse. (Josep Borrel reçu par Kaïs Saïed en septembre 2021).

«Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas», a-t-il souligné, qualifiant la situation dans le pays de «très, très dangereuse».

Borell a ajouté que la Tunisie est un voisin et un partenaire proche et «ce qui s’y passe a un impact immédiat sur nous. Non seulement parce qu’elle augmente les flux migratoires, mais aussi parce qu’elle crée plus d’instabilité et d’insécurité dans la région Mena, en Méditerranée.»

«Nous continuerons à porter une attention particulière à la situation», a-t-il également déclaré, ajoutant qu’il demandera à deux membres du Conseil des affaires étrangères de se rendre immédiatement en Tunisie afin d’évaluer la situation et de revenir avec un rapport qui «guidera nos prochaines étapes.»

Le responsable européen a cependant souligné que «l’État de droit, le respect des droits de l’homme et les réformes structurelles essentielles et importantes d’un côté, et de l’autre, la finalisation du programme déjà convenu avec le Fonds monétaire international (FMI), qui doit être signé par le président tunisien, sont indispensables.»