Giorgia Meloni : «Il y a un énorme problème lié à l’instabilité de la Tunisie»

«L’Italie est laissée seule face à un problème qu’elle ne peut affronter seule». C’est ce qu’a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni dans son rapport au Sénat en vue du prochain Conseil européen sur la question des migrants, mardi 21 mars 2023.

«Il y a un énorme problème lié à l’instabilité de la Tunisie et à l’éventuel défaut de paiement qui ne peut être résolu car le FMI, qui avait entamé des négociations pour soutenir ce pays, les a bloquées», a expliqué Mme Meloni. Elle a ajouté : «J’ai parlé hier avec le commissaire Gentiloni (Paolo Gentiloni, Commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, à la Fiscalité et à l’Union douanière, Ndlr), qui avait déjà imaginé se rendre en Tunisie au début de ce mois pour tenter de régler le dossier, puis il a reporté ce voyage. L’Italie fait de son mieux pour essayer de débloquer cette impasse», a ajouté la Première ministre, qui doit elle aussi se rendre à Tunis au courant d’avril prochain. Elle cherche visiblement à préparer cette visite en préparant des propositions concrètes à la Tunisie pour l’aider ou l’inciter à faire face plus efficacement aux flux de migration clandestine.

I. B.