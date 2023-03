Manouba : Un braquage avec un pistolet en plastique déjoué dans un bureau de La Poste

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mercredi 22 mars 2023, l’arrestation en flagrant délit d’un individu qui a tenté un braquage avec un pistolet en plastique dans un bureau de La Poste à La Manouba.

Alertée, la police secours est intervenue rapidement sur place et les agents sont parvenus à avorter le braquage et à arrêter son auteur, qui portait un masque et était en possession une arme en plastique.

Le braqueur, âgé de 33 ans a été placé en détention sur ordre du procureur.

Y. N.