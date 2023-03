Tunisie – Manouba : le barrage El-Aroussia est en cours de réhabilitation

La réhabilitation du barrage El-Aroussia situé dans le gouvernorat de Manouba, le long du fleuve Medjerda, permettra d’optimiser l’utilisation des ressources en eau disponibles.

C’est ce qu’a déclaré, mercredi 22 mars 2023, Faiçal Khémiri, directeur général adjoint des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l’Agriculture. Cela garantira également une bonne qualité de l’eau et facilitera l’entretien du barrage, a-t-il ajouté.

Le projet de restauration et d’aménagement de ce barrage de 1954 est piloté par la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques. Le projet de 66 millions de dinars est financé par l’Etat et la Banque allemande pour le développement et la reconstruction (KfW), a indiqué Khemiri lors d’une visite de certains travaux hydrauliques organisée par le ministère.

«Les travaux du projet lancés en décembre 2020 ont atteint un taux d’avancement de 55%, malgré les difficultés techniques rencontrées», indique-t-il aussi.

Un ouvrage qui date de 1954.

Le barrage El-Aroussia est un ouvrage destiné à détourner les eaux rejetées par le barrage Sidi Salem dans le canal Medjerda-Cap Bon pour alimenter les réservoirs de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) et les régies régionales d’aménagement agricole des gouvernorats de Tunis, Nabeul et Ben Arous, dit Khemiri.

