L’Allemagne disposée à soutenir les efforts de la Tunisie auprès des institutions de l’UE et du FMI

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a reçu, ce jeudi 23 mars 2023, Peter Prügel, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Tunis.

Lors de cette rencontre Nabil Ammar a souligné «le caractère distingué des relations bilatérales entre les deux pays, tout en exprimant la volonté de les développer davantage dans tous les domaines», indique un communiqué du MAE.

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne a exprimé «la satisfaction de son pays du niveau des relations bilatérales et sa disposition de soutenir les efforts de notre pays en matière de progrès économique, de développement durable et de soutenir les efforts de la Tunisie auprès des institutions de l’Union Européenne et du Fonds Monétaire International», ajoute encore la même source.