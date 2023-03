Pavillon tunisien des solutions innovantes à Paris

Le ministère des Technologies de la Communication a lancé jeudi 23 mars 2023 un appel à candidatures pour sélectionner dix startups labellisées pour participer au Pavillon tunisien des solutions innovantes, qui se tiendra en marge du salon Viva Technology, à Paris, en France, du 14 au 17 juin 2023.

Les startups proposant des produits/services technologiques innovants dans les domaines de la finance, de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’éducation, de la culture, des transports, du tourisme et de l’industrie… sont éligibles à cet appel.

Un comité de sélection évaluera et sélectionnera les candidats sur la base de l’innovation de la solution développée, de l’état d’avancement de la startup (technique, commercial et d’investissement), de l’intérêt et du potentiel d’accès au marché français/européen…

Les produits/services des start-up sélectionnées doivent donc répondre à un certain nombre de critères, dont la pertinence et l’originalité; degré d’innovation; modèle d’affaires…

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur candidature à vivatech23@tunisia.gov.tn au plus tard le 10 avril 2023.