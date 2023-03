Tunisie – « Lettre au paradis » : Malek Ellouze et Inès Chtourou revalorisent la musique arabe

Dans le cadre du programme « Ramadan à la Cité », le public aura rendez-vous le mercredi 29 mars avec Malek Ellouze et Inès Chtourou qui présenteront leur projet « Lettre au paradis ».

C’est dans la prestigieuse salle de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunis que Malek Ellouze eu Luth et Ines Chtourou au chant nous embarqueront dans un voyage musical vers l’époque de la renaissance arabe mais avec des résonances contemporaines.

Diplômés en musique arabe et membres du club Farabi, ils se passionnent tous les deux par le Tarab et tentent d’y sensibiliser les nouvelles générations. « Lettre au paradis » qu’ils ont imaginé avec Chady et Racem Dammak promet un moment d’évasion que le public pourra découvrir mercredi prochain dans le cadre de la deuxième édition du festival « Ramadan à la Cité ».

F.B