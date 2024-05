‘‘Carmen’’ de nouveau sur la scène de l’Opéra de Tunis

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis présentera sa nouvelle création ‘‘Carmen’’, opéra dansé, chorégraphié et mis en scène par Sofien Abou Lagraa, le 25 et 26 mai 2024 à la salle de l’opéra, Cité de la Culture Chedly Klibi.

C’est une création pour les danseurs du Ballet de l’Opéra, l’Orchestre symphonique tunisien et le Chœurs de l’Opéra de Tunis avec 148 artistes sur scène dont 11 chanteurs solistes.

Libre elle est née, libre elle mourra. Tantôt cigarière, tantôt contrebandière, un peu sorcière aussi et amoureuse souvent. Capable de faire déserter le brigadier Don José ou d’amadouer le toréador Escamillo. Elle est l’alliée de l’amour, cet oiseau rebelle et enfant de bohème qui lui ressemble tant. Prénom : Carmen, sur ces deux syllabes, Prosper Mérimée a bâti une nouvelle dont George Bizet a tiré un personnage que son opéra a transformé en mythe. Celui de la femme libre écoutant son désir, sans se soucier des convenances, et condamnée à mourir sous les coups de couteau d’un déserteur dévoré par la passion.

Or qui dit mythe dit infinité de lectures possibles. Même s’il est devenu l’opéra le plus populaire au monde, Carmen reste susceptible des approches les plus neuves, comme tout chef d’œuvre universel.

La conception du metteur en scène et chorégraphe Sofiane Abou Lagraa promet des émotions vives; son spectacle donne à voir Carmen à travers les yeux de José. Et dans les vertiges d’une direction d’acteur millimétrée, se rejoue l’éternelle danse à deux de l’amour à mort.

L’équipe artistique est composée d’Alain Paradis (lumières), Paola La Scuito (costumes), Fadi Ben Othman (directeur d’orchestre), Ilyes Blagui (directeur de chœur), Haythem Hadhiri (responsable de l’atelier lyrique et scénique).

La distribution réunit Maram Bouhbal (Carmen), Hassen Doss (Don José), Haythem Hadhiri (Escamillo),

Amina Baklouti/Nesrine Mahbouli (Micaëla), Yahya Jaziri (Zuniga), Wajd Akrout (Frasquita), Zeineb Cherif (Mercédès), Mohamed Ali Zouch (Le Dancaïre), Dhia Errayes (Moralés), Haythem Gdiri (Le Remendado), Echrak Matar (Lillas Pastia).

Les danseurs : Houda Riahi, Omaima Manai, Wael Marghni, Abdel Monaim Khemis, Hazem Chebbi, Hichem Chebli, Cyrine Kalai, Ranim Kefi, Omar Abbes, Baya Bouzgarrou, Sabrina Zehri, Fatma Balti, Abdel Kader Drihli, Hamdi Trabelsi, Khouloud Ben Abdallah, Kais Harbaoui, Houssem Eddin Achouri, ilyes Triki, Kais Harbaoui.