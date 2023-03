Gentiloni : «La Tunisie ne doit pas supporter seule les répercussions du problème de la migration»

Le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, en visite de travail à Tunis, lundi 27 mars 2023, a insisté auprès des autorités tunisiennes sur la nécessité de redoubler d’efforts pour que la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) parviennent bientôt à un accord de financement.

Cet accord est une priorité qui permettrait aux partenaires internationaux, dont l’Union européenne (UE), d’apporter le soutien financier et logistique nécessaire à la Tunisie pour qu’elle puisse mettre en œuvre son programme de réformes et surmonter sa crise économique et financière actuelle, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec ministre de l’Economie et du Plan Samir Saied.

Gentiloni a aussi déclaré que le pays possède ce qu’il faut pour servir de plate-forme d’investissement en Afrique et en Méditerranée, appelant à l’amélioration du climat des affaires.

Il a également exprimé la disponibilité de l’UE à poursuivre son soutien à la Tunisie afin qu’elle puisse mener à bien son processus de réforme et de développement.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a pris part l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, le ministre de l’Economie a déclaré que le gouvernement s’est engagé à renforcer la coopération avec l’UE, notamment en matière d’appui au budget de l’Etat et à la mise en œuvre des plans de développement.

La Première ministre Najla Bouden Romdhane a rencontré lundi au palais de la Kasbah le commissaire européen à l’Economie Paolo Gentiloni dans le cadre de sa visite en Tunisie.

Au cours de son entretien avec le Premier ministre Najla Bouden, le responsable européen a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique entre l’UE et la Tunisie qui repose sur des valeurs historiques et culturelles et sur des relations économiques et géopolitiques.

Il a réitéré la disponibilité de l’UE à accompagner la Tunisie dans sa négociation avec le FMI soulignant que l’aboutissement du programme avec le FMI ouvrirait la voie à un soutien financier et économique européen à la Tunisie.

Evoquant la question des migrations, le Commissaire européen à l’Economie a souligné que les solutions à ce problème nécessitent l’implication de tous les pays européens, déclarant : «Nous ne pouvons pas accepter que la Tunisie supporte seule les répercussions de ce problème».

I. B. (avec Tap).