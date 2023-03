L’Orchestre symphonique tunisien reprend les génériques des feuilletons du Ramadan

La salle de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunis accueillera le soir du 2 avril la deuxième édition du concert des musiques de feuilletons tunisiens.

Après le succès de sa première édition, le concert des génériques des feuilletons tunisiens sera de retour dimanche prochain à la Cité de la Culture de Tunis. La soirée sera assurée par l’Orchestre symphonique tunisien sous la direction de Racem Damak.

Avec la participation de la Troupe de musique nationale, Jenjoon, le duo Selim et Nour Arjoun, Dali Chebil, Ahmed Rebai et Najet Ounis, le concert sera l’occasion de reprendre les musiques de séries télévisées phares comme Douar, Khottab al bab, Choufli hal, mais aussi d’autres plus récentes comme Ouled el ghoul et Foundou.

F.B