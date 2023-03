Antony Blinken annonce des «mesures» à venir envers la Tunisie

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a publié le tweet suivant sur son compte Twitter où il évoque des «mesures» à prendre prochainement envers la Tunisie. Il reste à savoir de quelles mesures il s’agit… Nous traduisons le tweet de l’anglais et laissons l’analyse aux lecteurs.

«Heureux de m’entretenir avec le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, aujourd’hui (28 mars 2023, NDLR), sur les défis en Tunisie et les mesures que les États-Unis et nos alliés peuvent prendre pour soutenir les aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique et responsable.»