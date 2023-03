Décès du Tunisien Aymen Dahech dans une prison en Italie : Le MAE entre en ligne

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce jeudi 30 mars 2023, que ses services suivent de près l’affaire du décès du jeune tunisien, Aymen Dahech, survenu le 23 mars dans la prison de Gazzi à Messina en Italie.

Dans son communiqué, le ministère a affirmé que le consulat de Tunisie à Palerme coordonne avec l’avocat de la victime et a pris contact avec les autorités italiennes pour connaître les causes exactes et les circonstances de décès du jeune tunisien.

Le ministère a ajouté que le consulat a pris contact avec la famille du concerné, via sa sœur qui habite elle aussi en Italie pour organiser le rapatriement du corps.

Notons qu’une enquête a été ouverte, à ce propos, par le parquet italien, et que la piste du suicide est privilégiée, sachant que Aymen était en détention préventive depuis le 20 février, suite à une plainte pour vol et agression, dans la quelle deux autres Tunisiens (un jeune de 18 ans et une femme de 30 ans) sont également poursuivis.

Y. N.