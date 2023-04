Carflow : louer une berline de 9 DT TTC/heure, c’est désormais possible

Carflow, ce tout nouveau acteur de la location automobile en Tunisie, et Wallyscar, constructeur automobile tunisien, nouent un partenariat stratégique visant à proposer des offres de location à durée extrêmement flexible avec services aux clients professionnels et particuliers.

Louer une voiture chez un loueur traditionnel peut vite se révéler fastidieux, surtout lorsqu’on a besoin d’une voiture pour une très courte durée. Avec Carflow, vous pouvez contrôler votre temps de location, quelle que soit sa durée! Que ce soit pour 1 heure ou bien 24 heures, vous ne payez que pour le temps que vous utilisez.

En début d’année, Carflow a fait l’acquisition de 40 véhicules du modèle Wallys 719. L’objectif de Carflow est de développer des partenariats stratégiques avec Wallyscar afin de devenir un leader de la mobilité, en cohérence avec sa valeur «Tounes First». Carflow s’engage à constituer un parc 100% Wallyscar et a d’ailleurs déjà noué des conventions de premier plan dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’énergie, ou de l’assurance qui partagent cette même valeur.

La stratégie de «Tounes First» élaboré par Carflow, est d’accompagner ses clients dans leurs problématiques du quotidien et leur proposer des solutions 100% adaptées à leurs besoins. Que ce soit pour une location d’une heure, d’une journée ou d’un an, l’entreprise répond aux besoins de ses clients en leur offrant les prix et les services les plus compétitifs du marché.

«Avec Wallyscar, nous allons proposer des solutions tuniso-tunisienne, innovantes et durables à nos clients. Actuellement nos prix commencent à partir de 65 DT TTC/jour et nous proposons également une location à l’heure à partir de 9 DT TTC/heure. Nous allons aussi très prochainement proposer une solution de location 24h/24, 7j/7 sans avoir à planifier, afin de donner une totale liberté à nos clients de se mettre en route quand ils le veulent et à l’heure qu’ils le veulent», déclare Raouf Guiga, directeur associé de Carflow.

«Le marché des entreprises est un volet important de la stratégie de développement de Wallyscar. La signature de ce partenariat avec Carflow, pionnier de la location à durée très flexible, va nous permettre d’élargir notre portefeuille de solutions de mobilité et de services, éléments essentiels dans l’amélioration continue de notre entreprise», déclare Amel Saidi, directrice commerciale de Wallyscar.

Pour toute information complémentaire et réservation, veuillez consulter:

Mail : contact@carflow.tn

Téléphone : +216 56 631 191

Page Facebook : Carflow Rent A Car Tunisia.

Communiqué.