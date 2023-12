Wallyscar livre sa première Wolf à un client de Kairouan

Lorsque Wallyscar a fait part de son intention de commercialiser un SUV Premium, le monde était sceptique. Pourtant, quelques semaines après l’annonce du Wolf, force est de constater que le SUV tunisien fait un véritable carton bien que son prix le place directement parmi les SUV qui dépassent la barre des 100 000 dinars.

En ce mois de novembre 2023, Wallys est tout fier d’annoncer que la première Wolf vient de sortir des chaînes de montage. Cet exemplaire précis, qui sera livré à un client de Kairouan, est peint de la couleur noir appelé black diamant et bénéficie d’un pack cuir bicolor rouge rubis et noir onyx.

La Wolf permet à Wallyscar d’enregistrer une croissance fulgurante allant jusqu’à même pousser le constructeur à étendre la surface de son usine.

La Wolf représentera près de 40% des ventes de Wallyscar. Elle permettra à la marque tunisienne d’accroître son chiffre d’affaires de 200% en 2025. Plus de 150 nouveaux collaborateurs vont être embauchés entre 2024 et 2026, dans le cadre du projet Wolf. Cette année 2024, le SUV devrait commencer sur le chemin du succès, d’autant plus qu’il n’est pas à exclure que Wallys lance de nouvelles options en plus d’un possible léger restylage en fin d’année prochaine.

À rappeler que le SUV Wolf est un 7 places animé par un bloc 4 cylindres 1.5 litres turbo développant 150 ch et pouvant d’atteindre une vitesse maximale de 210 km/h. Comme équipement de série, le constructeur n’a pas hésité à gâter sa clientèle en proposant une boîte automobile à 6 rapports, un intérieur cuir et un géant toit panoramique.

«Notre mission est devenir une référence sur le marché tunisien de la mobilité en proposant une gamme diversifiée de produits d’excellente qualité et en assurant la une expérience client exceptionnelle», déclare son PDG Omar Guiga.

Grâce au programme de personnalisation «Your Single Wolf», les clients de la Wolf ont plébiscité les nombreuses possibilités offertes par la marque, Wallyscar proposera donc une nouvelle collection de couleurs comme le rouge pearl, ou encore, le bleu saphir, blanc crystal et vert émeraude.

Une chose est sûre, c’est que les clients n’ont pas fini d’entendre parler de ce modèle premium, le premier de la marque, qui devrait rester au catalogue pendant un bon bout de temps.

On rappelle que le constructeur automobile tunisien Wallyscar et la marque automobile chinoise Premium Jetour ont récemment signé un contrat de partenariat pour le développement sur la base du modèle X70 Plus. Pour le moment, le taux d’intégration tunisien est de 38%, mais l’entreprise tunisienne a pour ambition d’élargir sa liste de fournisseurs locaux.

Pour plus d’informations, visitez le showroom de Tunis Sud ou du Lac 1 ou contactez le 29 381 438.

Communiqué.