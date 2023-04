Deux takfiristes condamnés pour terrorisme arrêtés à Sousse et à Manouba

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mardi 4 avril 2023, l’arrestation à Sousse et à Manouba, de deux terroristes condamnés à la prison ferme.

Dans son communiqué, la DGGN précise que les deux takfiristes âgés de 28 et de 31 ans, ont été arrêtés lors deux opérations : l’une menées par la brigade de recherche et d’investigation de la Manouba et la seconde, par la brigade antiterroriste de Sousse.

Condamnés par contumace par le tribunal de Tunis à un an et à deux ans de prison, ils ont été placés en détention en attendant la suite des procédures.

Y. N.