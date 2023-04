L’homme qui se croyait au-dessus des lois : Donald Trump, inculpé aujourd’hui…

Agé de 76 ans, l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, sera inculpé aujourd’hui, 4 avril 2023, par le tribunal de New-York. Il sortira libre, en attendant l’issue de son procès dans une affaire où il risque jusqu’à quatre ans de prison… C’est une première dans l’histoire américaine : un ancien président américain (2017-2021) qui fait l’objet de poursuites pénales dont l’origine remonte à 2016…

Par Samir Gharbi

En novembre 2022, cet homme milliardaire, qui se prétendait au-dessus des lois, annonce, avec le soutien du Parti républicain et de ses fans prêts à tout, qu’il briguerait un 2e mandat présidentiel en 2024…

Aujourd’hui, comme un citoyen lambda, il sera conduit devant le juge pour décliner son identité et entendre l’objet du procès qu’il va devoir affronter dans les prochains mois…

La procédure

Donald Trump sera auditionné par un juge de New York après son inculpation le 30 mars pour avoir acheté le silence d’une actrice américaine de films pornographiques en 2016.

C’est un moment historique : escorté par la police, Donald Trump va devoir écouter, au Palais de justice de Manhattan, les charges qui pèsent sur lui dans une affaire de fraude liée à un versement d’argent à Stormy Daniels, l’actrice porno avec laquelle il avait eu des relations sexuelles consenties et dont il avait ainsi acheté le silence…

Cette procédure – rituel ordinaire – permet à l’inculpé d’enregistrer officiellement son identité. Il sera photographié de face et de profil (les fameux «mugshots» dans le langage américain) après avoir posé ses doigts pour la prise des empreintes digitales.

Seule différence avec les inculpés ordinaires, Donald Trump ne sera pas menotté, car en tant qu’ancien président des Etats-Unis, il bénéficie encore de la protection de la police fédérale…

Ensuite, il se présente devant le juge pour entendre les raisons de son inculpation (les charges qui pèsent sur lui).

Enfin, il devra répondre au juge : coupable ou non coupable. Trump plaidera certainement, comme il l’avait dit dès le début de cette affaire, «non coupable». S’agissant d’un crime non accompagné de violence, l’accusé Trump ne sera pas mis aux arrêts, mais sortira libre du tribunal en attendant la suite des procédures et du procès.

De quoi est-il accusé ?

Deux personnes clés accusent Trump :

1. L’actrice Stormy Daniels, née en 1979, affirme avoir eu des relations sexuelles avec lui (ce qui n’est pas interdit) et qu’elle a reçu de l’argent (130 000 dollars) pour se taire… pendant la campagne électorale de 2016, ce qui a permis à Trump de se faire élire…

2. Avocat de Trump de 2006 à 2018, Michael Cohen, né en 1966, a reconnu avoir remis l’argent à Stormy Daniel. Suite à son procès en 2018, il a été condamné à 3 ans de prison (2019-2021) pour avoir menti, violé les lois électorales et fraudé le fisc. Radié du barreau, Michael Cohen a publié deux livres pour dénoncer les agissements de Donald Trump…

Les aveux de Stormy Daniels

Elle dit avoir rencontré pour la première fois Donald Trump en 2006, lors d’un tournoi de golf. Fraîchement marié avec Melania (2005), Trump tombe sous les charmes de Stormy.

Trump, qui était alors une star de la télévision américaine, lui aurait promis de la présenter dans une émission de téléréalité… Mais il n’a jamais tenu sa promesse et Stormy et ils ont rompu leurs relations en 2008…

Elle évoquera cette affaire dans une interview accordée à un magazine anglais en 2011… En 2016, le candidat Donald Trump charge son avocat Michael Cohen d’acheter son silence moyennant le paiement de 130 000 dollars…

L’affaire rebondit en 2018… Stormy raconte sa relation avec Donald à la chaîne de TV américaine CBS… et dans un livre ‘‘Full disclosure’’… Mais, devenu président tout puissant, Donald dément tout…

Cependant, les révélations ne vont pas s’arrêter… Stormy poursuit son déballage et Michael Cohen est acculé par la justice à reconnaître les faits. En plus, Trump est accusé d’avoir falsifié les documents de sa société pour camoufler le versement des 130 000 dollars… Ce qui tombe sous la loi : fraude fiscale… Trump continue à nier…

La justice ne lâche rien. Le 30 mars 2023, un grand jury d’un tribunal de New York vote, enfin, l’inculpation au pénal de l’ancien président.

Aujourd’hui, il est inculpé pour fausses déclarations, falsification de documents commerciaux et fraude sur le financement électoral en 2016 (délit pénal). Si ces infractions seront reconnues par la justice de l’Etat de New York, Donald Trump risque jusqu’à quatre ans de prison…

Sans se démonter, Donald Trump déclare que cette inculpation vise à «faire tomber» sa candidature en tant que candidat à la présidentielle de 2024…