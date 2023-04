Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mardi 4 avril 2023, que des quantités de pluies faibles à moyennes ont été enregistrées durant les dernières 24 heures dans plusieurs les gouvernorats du pays.

L’INM indique que les plus grandes quantités de pluies au gouvernorat de Jendouba ont été enregistrées au Barrage Sidi Kassab (37mm), Bousalem (12mm) et Ain Draham (11mm) .

A Siliana, elles ont atteint 30 mm à Bouarada, 15 mm à Krib et 11 mm à El-Aroussa, ajoute l’INM, en indiquant qu’à Bizerte les pluies ont atteint 22 mm à Tinja et 12 mm à Ghar El Melh.

Quant au gouvernorat de Nabeul, les quantités de pluies les plus élevées ont été enregistrées à Menzel Bouzelfa (24mm), à Soliman ( 16mm), à El Mida (12mm) et à Menzel temine (10mm)

Dans les gouvernorats de Ben Arous et de Béja, les quantités les plus élevées ont été enregistrées respectivement à Radès et au Barrage Kassab (12mm), sachant que de faibles quantités de pluies ont été enregistrées dans les gouvernorats de LA Manouba, de Sousse, de Mahdia, de Kairouan, de Zaghouan et de Kasserine.

Y. N.