A Tunis, un restaurant propose des repas gratuits aux sans-abris

En ce mois sacré du ramadan pour les musulmans, les initiatives en faveur des plus faibles et des plus démunis se multiplient en Tunisie. Parmi les plus significatives figure celle d’UniVersElle.

Cette association de bénévoles a déjà, au cours de l’année, fourni des repas gratuits aux sans-abri de Tunis, mais qui en cette période a élargi son champ d’action en lançant également un appel à tous ceux qui veulent se joindre à ses activités.

Moteur de l’initiative Nizar Khadhari, responsable de l’association créée en 2014 avec un engagement, «né presque par hasard». Notre restaurant, dit-il, «c’est un établissement social humanitaire de l’association ‘‘Unis pour l’humanité’’, et tous ses bénéfices vont aux sans-abris. D’abord nous avons aidé les gens en cuisinant chez nous, puis l’idée de créer le restaurant dans le but d’être autosuffisant en termes de revenus et de dépenses et de fournir des repas aux sans-abri».

Le restaurant porte un nom entièrement italien, avec une signification claire et symbolique L’Altro pizzeria. «On veut que les gens viennent vers nous car notre but n’est pas de gagner, ce n’est pas nous qui en profitons mais tous les bénéfices iront aux projets de l’association, dont justement celui de fournir des repas aux sans-abris». «L’objectif est de s’étendre à l’échelle nationale, d’avoir un restaurant humanitaire dans chaque province de Tunisie. Ces derniers mois pourtant, nous avons déjà organisé des distributions alimentaires dans différents quartiers populaires de la capitale», explique Hiba Chaher.

Après avoir terminé leur service, les membres et bénévoles d’ UniVersElle parcourent les rues de Tunis pour distribuer des repas aux sans-abris, au moins 120 par jour pour la «rupture du jeûne» typique du ramadan.

L’initiative prend encore plus de valeur symbolique dans une période où la communauté subsaharienne de Tunisie se sent discriminée, à la suite du discours sévère à leur égard du président Kaïs Saïed le 21 février dans lequel il appelait à des «mesures urgentes» contre l’immigration clandestine des Africains sub-sahariens en Tunisie. Un discours qui a aussi paradoxalement suscité de nombreuses réactions de solidarité de la société civile.

Traduit de l’italien.

Source: Ansamed.