Membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Maher Jedidi, a expliqué les raisons de sa destitution en tant que vice-président de la commission électorale.

Dans une déclaration à l’agence Tap, mercredi 5 avril 2023, l’ancien membre de l’Isie a déclaré que son licenciement était une «décision unilatérale et arbitraire» prise par le président de l’Isie «sans aucune raison ni justification convaincante». Il a pointé une «gestion anormale» au sein de l’Isie, sans donner plus de détails.

Jedidi a rejeté les commentaires du président de l’Isie, Farouk Bouasker, selon lesquels la cessation de ses fonctions était «une mesure interne» concernant un changement de responsabilités. Si tel était le cas, a-t-il ajouté, Bouasker aurait également mis fin aux fonctions de Tlili Mnasri, le porte-parole de l’Isie, dont le mandat se poursuit. Il a ajouté que lui et Mnasri avaient été nommés le même jour.

Jedidi a rappelé que, dans des déclarations précédentes, il avait mentionné des «différences d’opinion» entre lui et d’autres membres du bureau de l’Isie concernant les élections précédentes, et qu’il avait demandé une révision de certaines des décisions et options prises par la commission concernant le calendrier de ces élections.

D’après Tap.