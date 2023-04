Tunisie : «Les prisonniers politiques refuseront, désormais, de quitter la prison» (Comité de défense)

Le comité de défense des personnalités politiques poursuivies dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat a publié, ce jeudi 6 avril 2023, un communiqué pour annoncer que les concernés ont décidé, à compter de ce jour, de refuser de quitter la prison…

Dans son communiqué relié sur les réseaux sociaux par les avocats, à l’instar de Samir Dilou ou encore Islem Hamza, le Comité de défense affirme que cette décision a été prise afin de contester «le fait d’être transportés, par l’administration carcérale, à bord d’un véhicule, appelé voiture de torture, et ce, à chaque fois qu’ils doivent quitter la prison pour rencontrer un médecin à l’hôpital, assister à une audience au tribunal, ou à une audition au bureau d’instruction».

Le comité de défense indique que ledit véhicule est «un camion initialement destiné au transport de grands criminels et/ou des terroristes les plus dangereux… la place destinée au détenu, une caisse à l’arrière du véhicule, est exiguë et l’oblige à se trouver en position assise, les mains liées et la tête inclinée l’empêchant de maintenir l’équilibre… Lors du transport le détenu se cogne la tête, souffre de vertiges et de nausées, et ressent un étouffement par manque d’air».

Le communiqué précise de ce fait que tous «les détenus précités ont subi cette torture y compris Chaima Issa lors de son transfert à l’hôpital pour rencontrer un médecin», en affirmant que certains des juges d’instruction ont constaté «la détérioration de l’état de santé psychologique des détenus ayant subit ce mode de transport», et en affirmant que les concernés maintiendront leur décision de refuser de quitter la prison, jusqu’à ce que «l’administration carcérale renonce à l’utilisation de ce moyen de transport, et le remplace par un transport à bord de véhicules normaux dont elle dispose, et ce afin de préserver leur intégrité physique et psychique».

Notons que selon les avocats cette décision a été prise par les détenus suivants : Chaima Issa, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Khayem Turki, Jawher Ben M’Barek, Abdelhamid Jlassi, Ridha Belhaj et Lazhar Akremi.

Y. N.